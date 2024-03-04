НБУ назвал банкноты гривны, которые подделывают чаще всего

Как отмечают в НБУ, это достаточно низкий уровень, поскольку, по информации Европейского центрального банка, этот показатель в странах ЕС в 2023 году почти в восемь раз выше и составил примерно 16 банкнот евро.

Чаще всего в 2023 году подрабатывали банкноты старого образца, в частности большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на банкноты трех номиналов:

200 грн (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы);

500 грн (24% и 41% соответственно);

100 грн (8% и 3% соответственно).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты гривны составляли всего 7%.

В НБУ напоминают о высоком уровне защиты, которые имеют банкноты национальной валюты нового поколения, в частности, высоких номиналов 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые НБУ ввел в обращение в 2015-2020 годах.

По результатам мониторинга 2023 подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 18% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины. Соответственно, на 1 млн настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составляло всего 0,4 банкноты.

Банкноты гривны в Украине.

Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года в наличном обращении больше всего было банкнот номиналом 500 гривен (28,3% от общего количества).

За 2023 год находящаяся в обращении в Украине сумма наличных увеличилась на 6,7% (или на 48,3 млрд грн) и на 1 января 2024 года составила 764,4 млрд грн.

На одного жителя Украины на начало этого года приходилось: 66 банкнот.

Ранее заместитель главы НБУ Алексей Шабан сказал, что украинцы держат значительную часть своих сбережений в наличной гривне самых высоких номиналов в 500 и 1000 гривен, которых становится все больше.

В то же время НБУ не планирует выпускать банкноту более чем в 1000 гривен.