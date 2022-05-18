У НБУ назвали умови швидкого відновлення економіки України

Швидке відновлення України вже у 2023 році можливе за умови завершення воєнних дій і масштабної підтримки партнерів. У 2022 році економіка впаде не менше, ніж на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука агентству " Інтерфакс-Україна ".

Як зазначив Ніколайчук, за найбільш оптимістичного сценарію НБУ економіка може впасти на третину. "Але можуть бути й гірші сценарії", - сказав він.

Коментуючи прогноз Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), згідно з яким ВВП України після спаду на 30% зросте на 25%, Ніколайчук погодився, що такий сценарій можливий за умови виконання низки припущень.

"Одне з них, звісно, завершення воєнних дій. Друге - це продовження масштабної підтримки України з боку міжнародних партнерів. За таких умов таке стрімке відновлення може справді реалізуватися", - зазначив заступник голови НБУ.

За його словами, у НБУ є базовий прогноз на цей рік, який було опубліковано тільки в скороченому варіанті після квітневого монетарного комітету, а на 2023 рік прогноз поки що відсутній.

"У кожної організації свій підхід до прогнозування. Поки що ми не бачили особливого сенсу робити середньострокові прогнози. Нам потрібні макроекономічні прогнози, передусім для ухвалення рішень щодо монетарної політики. Поки що з урахуванням рівня невизначеності і нашого поточного інструментарію, ми вирішили, що нам достатньо буде прорахувати можливі сценарії для цього року і надалі коригувати свої дії", - пояснив Ніколайчук.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ реальний ВВП України може скоротитися не менш ніж на третину у 2022 році.