В НБУ назвали цену дела ПриватБанка для финансовой стабильности

Решения судов по делу о законности национализации "ПриватБанка", вызывает беспокойство не только в Национальном банке, но и у миссии Международного валютного фонда. Об этом первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сказала в интервью изданию "Голос Америки".

Рожкова напомнила, что "ПриватБанк" национализировали в 2016 году, но не так давно было несколько решений суда первой инстанции, которые фактически подрывают решение о национализации. Эти решения еще не вступили в силу, поскольку НБУ подал апелляцию.

"Для миссии это вопрос не просто "ПриватБанка" как такового, а вопрос нашей политики в финансовом секторе и независимости центрального банка. Первый транш в рамках программы 2015 года Украина получила как раз за то, что Верховная рада усилила независимость центрального банка. Поэтому возникает очень много вопросов относительно этих решений судов, которые по сути подрывают и нивелируют все, что было сделано в рамках сотрудничества с МВФ", - сказала Рожкова.

Отвечая на вопрос о том, как эти решения могут повлиять на дальнейшее сотрудничество с МВФ, Рожкова заявила: "Крайне негативно. Если апелляционный суд оставит это решение в силе, это будет иметь быстрый негативный эффект на финансовый сектор. По сути, это красная линия для Международного валютного фонда, потому что это перечеркивает все обязательства, которые мы брали на себя как страна. И перечеркивает очень много того, что уже сделано. Поэтому это один из ключевых вопросов".

Первый заместитель главы НБУ не исключает, что МВФ может отложить сотрудничество с Украиной. "Такой риск существует - решение о продолжении сотрудничества могут откладывать снова и снова. А это за собой влечет другие риски для финансовой стабильности, поэтому на сегодня другой альтернативы, нежели продолжение сотрудничества с МВФ, для нас просто не существует", - сказала она.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Кроме того, Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".