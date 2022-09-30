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В НБУ назвали три причины роста курса доллара к гривне за последний месяц

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Украина, Пятница 30 сентября 2022 11:47
В НБУ назвали три причины роста курса доллара к гривне за последний месяц Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Причинами курсовых колебаний в сентябре были нехватка наличной валюты в банках, покупка долларов аграриями и психологический эффект от объявленной на территории России мобилизации. Сейчас ситуация улучшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Юрия Гелетия агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас гривна на наличном валютном рынке укрепляется после колебаний на прошлой неделе, вызванных прежде всего реакцией на объявление "частичной" мобилизации в РФ. И это то, о чем мы неоднократно говорили - после колебаний, обусловленных психологическим фактором, гривна укрепляется", - сказал он.

По его словам, в определенной степени колебания в сентябре усиливали вопросы с обеспечением наличными банками из-за логистических проблем. Национальный банк включился в решение проблемы.

"Мы уже провели семь операций по подкреплению банков наличным долларом и евро на общую сумму около 400 млн долларов и 112 млн евро. В результате если в начале сентября по банковской системе остаток наличной валюты был около 500 млн долларов, то сейчас мы вышли почти на 900 млн долларов. Для сравнения, к началу войны остаток валюты в кассах банков был около 1-1,2 млрд долларов. Поэтому ситуация абсолютно удовлетворительная, мы вышли на нормальную обеспеченность банков наличной валютой", - добавил он.

Гелетий отметил, что также в начале осени на курс в наличном сегменте валютного рынка влиял традиционный сезонный фактор - обычно осенью спрос на наличную валюту со стороны мелких аграрных производителей растет, потому что они конвертируют гривну, полученную от продажи урожая крупным трейдерам, в наличную валюту. "Но этот фактор также временный", - сказал замглавы НБУ.

Напомним, после объявления мобилизации на территории России 21 сентября курс доллара достигал 44 гривен, но в конце месяца упал до 42 гривен за доллар.

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