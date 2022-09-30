В НБУ назвали три причины роста курса доллара к гривне за последний месяц

Причинами курсовых колебаний в сентябре были нехватка наличной валюты в банках, покупка долларов аграриями и психологический эффект от объявленной на территории России мобилизации. Сейчас ситуация улучшается.

"Сейчас гривна на наличном валютном рынке укрепляется после колебаний на прошлой неделе, вызванных прежде всего реакцией на объявление "частичной" мобилизации в РФ. И это то, о чем мы неоднократно говорили - после колебаний, обусловленных психологическим фактором, гривна укрепляется", - сказал он.

По его словам, в определенной степени колебания в сентябре усиливали вопросы с обеспечением наличными банками из-за логистических проблем. Национальный банк включился в решение проблемы.

"Мы уже провели семь операций по подкреплению банков наличным долларом и евро на общую сумму около 400 млн долларов и 112 млн евро. В результате если в начале сентября по банковской системе остаток наличной валюты был около 500 млн долларов, то сейчас мы вышли почти на 900 млн долларов. Для сравнения, к началу войны остаток валюты в кассах банков был около 1-1,2 млрд долларов. Поэтому ситуация абсолютно удовлетворительная, мы вышли на нормальную обеспеченность банков наличной валютой", - добавил он.

Гелетий отметил, что также в начале осени на курс в наличном сегменте валютного рынка влиял традиционный сезонный фактор - обычно осенью спрос на наличную валюту со стороны мелких аграрных производителей растет, потому что они конвертируют гривну, полученную от продажи урожая крупным трейдерам, в наличную валюту. "Но этот фактор также временный", - сказал замглавы НБУ.