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Курс долара повернувся до зростання: скільки коштує валюта в Україні 29 вересня

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Україна, Четвер 29 вересня 2022 12:42
Курс долара повернувся до зростання: скільки коштує валюта в Україні 29 вересня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 вересня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 42,05 гривні за долар. Курс євро збільшився на 5 копійок до 40,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 41,15 грн (40,95 – 28 вересня)
  • продаж – 42,05 грн (42,00 – 28 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 39,30 грн (39,15 – 28 вересня),
  • продаж – 40,50 грн (40,45 – 28 вересня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,05 грн (8,05 – 28 вересня),
  • продаж – 8,50 грн (8,50 – 28 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 29 вересня становить 34,9742 грн за євро (-0,2834 грн).

Курс долара повернувся до зростання: скільки коштує валюта в Україні 29 вересня

Нагадаємо, курс долара на готівковому ринку протягом останнього тижня піднявся вище 42 гривень. Поки що НБУ тримає офіційний курс на рівні 36,6 гривень, чекати стрибка долара до 50 гривень не варто.

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