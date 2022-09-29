Курс долара повернувся до зростання: скільки коштує валюта в Україні 29 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 вересня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 42,05 гривні за долар. Курс євро збільшився на 5 копійок до 40,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 29 вересня становить 34,9742 грн за євро (-0,2834 грн).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

Нагадаємо, курс долара на готівковому ринку протягом останнього тижня піднявся вище 42 гривень. Поки що НБУ тримає офіційний курс на рівні 36,6 гривень, чекати стрибка долара до 50 гривень не варто.

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