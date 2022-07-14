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В НБУ назвали сумму сокращения резервов Украины из-за падения курса евро к доллару

Фото: номинальная оценка резервов Украины уменьшилась из-за курса евро к доллару (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Падение курса евро к доллару на международных рынках в 2022 году повлияло на оценку объема международных резервов Украины. Номинальное сокращение составило 155 млн долларов.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Национального банка Украины (НБУ) на запрос РБК-Украина.

"С начала года из-за изменения курсов иностранных валют международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2022 года уменьшились на около 340,2 млн долларов (4,2% от общего объема снижения резервов), в том числе за счет ослабления евро - на 155,3 млн долларов (1,9%)", - говорится в ответе.

Напомним, размер международных резервов Украины на 1 июля 2022 года составил 22 756,9 млн долларов. С начала года резервы упали на 26,5% (на -8 184,08 млн долларов).

Объем резервов оценивается в долларах. По данным НБУ, большинство резервов Украины - 18 445,65 млн долларов (81,1%) - номинированы в долларах. В евро номинированы резервы на 1 429,33 млн долларов (6,3%).

Отметим, по данным НБУ, падение курса евро к доллару не окажет существенного влияния на объем валютной выручки от украинского экспорта, поскольку курс сейчас играет второстепенную роль.

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