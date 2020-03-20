В НБУ назвали сумму экономии Украины от падения цен на нефть

Падение мировых цен на энергоносители приведет к тому, что Украина сэкономит за год около 5-6 млрд долларов. Об этом сказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб на брифинге.

Как отметил Сологуб, энергоносители составляют около 20% в украинском импорте, в прошлом году это было 12 млрд долларов. "Падение цены на нефть, снижение спроса на газ могут привести к тому, что в этом году на этом мы сэкономим 5 или 6 млрд долларов", - сообщил он.

Как напомнил Сологуб, около половины украинского экспорта составляют продовольственные товары, цены на которые упали незначительно.

"Но это снижение пшеницу или кукурузу на 10% при снижении цены на нефть 50-60%. Это очень большая разница. Как мы понимаем, даже в кризис, даже сидя дома, люди будут потреблять продукты питания. Это последнее, от чего они будут отказываться", - сообщил он.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий, заявил, что Национальный банк Украины отслеживает ситуацию на международных финансовых рынках и видит разворачивание кризиса.

Отметим, Goldman Sachs прогнозирует падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале 2020 года. Такого уровня не было с начала 2002 года.