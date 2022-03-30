В НБУ назвали шаги на военное время, сохранившие финансовую стабильность в Украине

Национальный банк Украины заранее разработал план бесперебойной работы финансовой системы в условиях агрессии и оперативно 24 февраля ввел ряд ограничений. НБУ также использовал нетрадиционные меры, направленные на поддержание финансовой системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы НБУ Сергея Николайчука.

По его словам, в НБУ были четко определены приоритеты на военное время. Это:

обеспечение надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны, включая бесперебойное проведение платежей как в наличной, так и безналичной форме;

максимальное повышение обороноспособности Украины;

обеспечение бесперебойного функционирования государственных финансов и критической инфраструктуры.

Как следствие, даже после месяца уничтожения инфраструктуры и геноцида мирного населения Россией украинские банки обеспечивают бесперебойную работу своих отделений (если это не угрожает жизни и здоровью населения) и по возможности пополняют банкоматы наличными, отметил он.

Кроме того, сегодня в регионах, где не ведутся боевые действия, работают более 90% банковских отделений. Безналичные расчеты не ограничивались и идут бесперебойно.

В то же время на время войны НБУ временно отказался от использования основного монетарного инструмента - ключевой ставки, поскольку в условиях действия административных ограничений рыночные инструменты, к сожалению, не играют значительной роли.

Николайчук сообщил, что НБУ вернется на рельсы инфляционного таргетирования с плавающим курсом и откажется от финансирования госбюджета после победы Украины.

"Помогают удерживать финансовую оборону введенные санкции и выход компаний и учреждений с российского рынка. Это значительно ухудшило экономическую ситуацию России и является важным фактором для ограничения финансирования агрессии РФ", - добавил он.