У НБУ назвали кроки на воєнний час, що зберегли фінансову стабільність в Україні

Національний банк України заздалегідь розробив план безперебійної роботи фінансової системи в умовах агресії та оперативно 24 лютого запровадив ряд обмежень. НБУ також використав нетрадиційні заходи, спрямовані на підтримання фінансової системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.

За його словами, в НБУ були чітко визначені пріоритети на воєнний час. Це:

забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни, включаючи безперебійне здійснення платежів як у готівковій, так і безготівковій формі;

максимальне підвищення обороноздатності України;

забезпечення безперебійного функціонування державних фінансів та критичної інфраструктури.

Як наслідок, навіть після місяця нищення інфраструктури та геноциду мирного населення Росією українські банки забезпечують безперебійну роботу своїх відділень (якщо це не загрожує життю та здоров’ю населення) і за можливості поповнюють банкомати готівкою, зазначив він.

Крім того, сьогодні у регіонах, де не ведуться бойові дії, працюють понад 90% банківських відділень. Безготівкові розрахунки не обмежувалися й відбуваються безперебійно.

Водночас на час війни НБУ тимчасово відмовився від використання основного монетарного інструмента - ключової ставки, оскільки в умовах дії адміністративних обмежень ринкові інструменти, на жаль, не відіграють значної ролі.

Ніколайчук повідомив, що НБУ повернеться на рейки інфляційного таргетування з плаваючим курсом та відмовиться від фінансування держбюджету після перемоги України.

"Допомагають утримувати фінансову оборону запроваджені санкції й вихід компаній та установ із російського ринку. Це значно погіршило економічну ситуацію Росії та є важливим фактором для обмеження фінансування агресії РФ", - додав він.