В НБУ назвали реальные ставки по ипотеке

Фото: Екатерина Рожкова (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк пока не видит ставок в 10%

Украинские банки за последний год существенно снизили ставки по кредитам на жилье. Средняя ставка по ипотеке опустилась с 20% до 13% годовых.

Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сказала в интервью изданию LIGA.net.

"Средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых. Да, мы пока не говорим о 10% - в большинстве случаев это скорее номинальные ставки в первый год", - сказала она.

При это она напомнила, что в декабре 2019 года ставки по ипотечным кредитам находились на уровне 15-20% годовых.

"Ипотека однозначно стала более доступной, хотя и развитие сегмента сдерживают законодательные пробелы", - сообщила Рожкова.

Напомним, ранее в НБУ заявили, что массовое доступное ипотечное кредитование в Украине станет доступным при условии усиления прозрачности рынка недвижимости, снижения рисков для кредиторов.

По данным НБУ на сегодня семь банков сконцентрировали 97% объемов новой ипотеки. Почти три четверти новых ипотечных кредитов - кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке, с первичным рынком банки работают не так охотно. Вместе с тем значительное количество банков, которые ранее занимались ипотекой, сейчас вообще не выходят на рынок из-за высоких рисков.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно, но для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.