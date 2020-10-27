В НБУ назвали реальні ставки за іпотекою

Фото: Катерина Рожкова (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк поки не бачить ставок 10%

Українські банки за останній рік суттєво знизили ставки по кредитах на житло. Середня ставка за іпотекою знизилася з 20% до 13% річних.

Про це перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова сказала в інтерв'ю виданню LIGA.net.

"Середня ставка по іпотеці в вересні опустилася нижче 13% річних. Так, ми поки не говоримо про 10% - у більшості випадків це швидше номінальні ставки в перший рік", - сказала вона.

При цьому вона нагадала, що в грудні 2019 року ставки за іпотечними кредитами знаходилися на рівні 15-20% річних.

"Іпотека однозначно стала більш доступною, хоча і розвиток сегмента стримують законодавчі прогалини", - повідомила Рожкова.

Нагадаємо, раніше в НБУ заявили, що масове доступне іпотечне кредитування в Україні стане доступним за умови посилення прозорості ринку нерухомості, зниження ризиків для кредиторів.

За даними НБУ на сьогодні сім банків сконцентрували 97% обсягів нової іпотеки. Майже три чверті нових іпотечних кредитів - кредити на придбання житла на вторинному ринку, з первинним ринком банки працюють не так охоче. Разом з тим значна кількість банків, які раніше займалися іпотекою, зараз взагалі не виходять на ринок через високі ризики.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зниження комерційними банками України ставок за іпотечними кредитами до 10% теоретично можливо, але для цього потрібно істотно знизити ставки за депозитами.