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У НБУ назвали причини укріплення гривні до долара

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Четвер 17 червня 2021 14:25
У НБУ назвали причини укріплення гривні до долара Фото: курс долара падає через купівлю нерезидентами ОВДП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Активна купівля іноземцями облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП) у червні 2021 року призвела до надлишку валюти та укріплення курсу гривні. Національний банк викуповував зайві долари.

Про це сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"З початку червня з активізацією попиту нерезидентів в ОВДП значно збільшилася пропозиція іноземної валюти і курс став досить швидко ревальвувати. Саме для згладжування надмірних коливань НБУ купував іноземну валюту на міжбанківському ринку", - сказав він.

Як зазначив Гелетій, з початку червня нерезиденти продали на міжбанку понад 400 млн доларів.

Водночас він заявив, що НБУ не планує заздалегідь обсяг інтервенцій на ринку. "Ключовим фактором присутності або не присутності на ринку є амплітуда та швидкість зміни валютного курсу в будь-який бік протягом дня", - зазначив Гелетій.

Нагадаємо, на початку цього тижня курс гривні до долара на міжбанку впав нижче 27 гривень та досяг мінімуму з липня 2020 року.

На минулому тижні НБУ знову застосовував валютні інтервенції, викупивши з ринку упродовж минулого тижня 375 млн доларів.

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