В НБУ назвали причину необходимости сотрудничества с МВФ

Украина должна продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом, поскольку это является залогом ускорения роста экономики Украины. Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Как отметил Сологуб, новая программа с МВФ, о которой сейчас договариваются власти Украины, - это не только краткосрочный вопрос и не только вопрос денег. По его словам, учитывая положительные тенденции в экономике и приход нерезидентов, ситуация с финансированием выглядит неплохо.

"Но важный фактор, - это ускорение роста экономики. Мы хотим, чтобы у нас инвестиции росли по 20% в год. А инвесторы уверены в стране тогда, когда есть программа МВФ, особенно в стране с плохой историей с точки зрения экономической политики", - считает замглавы НБУ.

Сологуб считает, что "достижение договоренности с МВФ ложится не в канву, что нам срочно нужны деньги, а в то, что мы таким образом создаем положительный стимул для инвесторов работать с экономикой Украины, посылаем им правильный сигнал".

"Мне кажется, у правительства такая же логика, речь не идет о закрытии каких-то краткосрочных дыр", - добавил он.

Напомним, в середине октября в Вашингтон отправляется группа украинских министров для переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будет продолжено в ближайшие недели.