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В НБУ назвали причины роста курса доллара за последний месяц

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Украина, Четверг 06 октября 2022 15:51
В НБУ назвали причины роста курса доллара за последний месяц Фото: курс доллара за последний месяц вырос из-за угроз Путина и дефицит валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рост курса доллара в сентябре был вызван двумя факторами: нагнетанием со стороны России и дефицитом наличной валюты. Спрос на безналичную валюту также повысился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обоз НБУ (октябрь 2022 года).

"Нагнетание неблагоприятной информационной среды из-за агрессивных заявлений и террористических действий РФ на фоне сохранения дефицита наличной иностранной валюты привело к ситуативному росту спроса и формированию девальвационного давления на наличном валютном рынке", - говорится в обзоре.

Кроме того, по данным НБУ, значительно выросли спрос на валюту и со стороны предприятий, выполняющих мобилизационные задачи, и покупка банками в валютную позицию.

"Последнее связано со значительными объемами перечисления валюты международным платежным системам и увеличением разницы между наличным и официальным курсами", - добавили в НБУ.

Напомним, курс доллара подскочил до 44 гривен после объявления мобилизации на территории России и ядерных угроз Путина. В начале октября курс упал примерно до 41 гривны.

НБУ в сентябре - начале октября провел несколько операций с системно важными банками по обмену наличной валюты на безналичную для подкрепления касс банков. НБУ будет проводить такие операции, пока банки будут испытывать нехватку наличной иностранной валюты.

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