В НБУ назвали необходимые реформы для роста экономики на 7%

Для реализации планов правительства ускорить экономический рост до 7% в год в Украине нужно провести ряд реформ. Об этом сказал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Сологуб, государство с точки зрения инвестиционной деятельности должно осуществить такие реформы: земельную реформу, реформу по приватизации и другие, которые будут способствовать ее развитию.

При этом заместитель главы НБУ добавил, что о реформах надо не только говорить, а действительно проводить их.

Как отметил Сологуб, экономическая ситуация в Украине улучшается. Сейчас нет таких дисбалансов, накопление которых происходило в 2014 году, а экономика может расти быстрее, чем на 3,5-4%.

Напомним, по данным опроса, две трети граждан Украины (64,4%) на референдуме проголосуют против отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, поддержат отмену моратория 25,1% участников референдума, не определились 10,4%.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к решению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.