В НБУ назвали наиболее распространенный вид платежного мошенничества

Телефонное мошенничество - это самый распространенный вид платежного мошенничества. Злоумышленники пытаются получить данные платежной карты или добиться передачи денег.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Как отметили в пресс-службе, сценариев такого мошенничества десятки. Один из них - мифический выигрыш автомобиля.
Сценарий мошенничества следующий. Потенциальной жертве поступает SMS-сообщение о выигрыше автомобиля, больше деталей предлагается узнать на сайте или по телефону.
Человек перезванивает по указанному номеру, где ему объясняют, чтобы получить свой приз, необходимо оплатить налог в размере 1% от его стоимости. Для убедительности мошенники даже могут создать сайт, на котором есть вся информация по "акции" и отзывы предыдущих победителей.
В НБУ советуют:
Напомним, во время карантина, введенного для граждан в марте, в Украине активизировались мошенники, которые массово рассылают СМС-сообщения от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь".
Отметим, по данным НБУ, сумма убытков от незаконных действий с платежными картами в 2019 году составила 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами, что более чем в два раза меньше, чем в 2018 году - 0,0092%.