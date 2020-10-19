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У НБУ назвали найпоширеніший вид платіжного шахрайства

Київ, Понеділок 19 жовтня 2020 12:23
У НБУ назвали найпоширеніший вид платіжного шахрайства
Фото: платіжна карта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Телефонне шахрайство - це найпоширеніший вид платіжного шахрайства. Зловмисники намагаються отримати дані платіжної карти або домогтися передачі грошей.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначили в прес-службі, сценаріїв такого шахрайства є десятки. Один із них - про міфічний виграш автомобіля.

Сценарій шахрайства наступний. Потенційній жертві надходить SMS-повідомлення про виграш автомобіля, більше деталей пропонується дізнатися на сайті або за телефоном.

Особа передзвонює за вказаним номером, де їй пояснюють, щоб отримати свій приз, необхідно сплатити податок у розмірі 1% від його вартості. Для переконливості шахраї навіть можуть створити сайт, на якому є вся інформація щодо "акції" та відгуки попередніх переможців.

У НБУ радять:

  • Завершіть розмову та ігноруйте подібні SMS-повідомлення - це 100% шахрай.
  • Нікому не переказуйте кошти та не повідомляйте жодних персональних даних чи реквізитів карток.
  • Пам’ятайте, податки не перераховує отримувач виграшу. Сплата за оподаткування виграшу здійснюється завжди оператором акції.

Нагадаємо, під час карантину, запровадженого для громадян у березні, в Україні активізувалися шахраї, які масово розсилають СМС-повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито "державну допомогу".

Відзначимо, за даними НБУ, сума збитків від незаконних дій із платіжними картками у 2019 році становила 0,0042% від загального обсягу всіх операцій із платіжними картками, що більш ніж у два рази менше, ніж у 2018 році - 0,0092%.

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