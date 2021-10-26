В НБУ назвали главу причину укрепления гривны к доллару

Как отметил Николайчук, дополнительное влияние имели высокие урожаи. Укрепление гривны обусловили также рост объемов денежных переводов из-за рубежа и экспорта ИТ-услуг, которые за 8 месяцев текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19% и 32% соответственно.

Комментируя действия НБУ, который несмотря на сокращение плановых ежедневных объемов интервенций по покупке валюты на межбанке до 5 млн долларов, в отдельные дни выкупал значительно большие суммы, Нколайчук сказал: "Важно разобраться, с какой целью НБУ проводит интервенции на межбанке. Одной из них является пополнение резервов. Действительно, с августа плановый выкуп НБУ на межбанке с целью пополнения резервов установлен на уровне 5 млн долларов (ранее - 20 млн долларов). В то же время еще одной целью интервенций Национального банка является сглаживание чрезмерных колебаний на рынке".

По его словам, политика НБУ плавающего курсообразования остается неизменной. "Мы даем возможность рынку определять направление движения курса гривны и одновременно стараемся избежать ситуации, когда это изменение является слишком резким, сглаживая чрезмерные колебания интервенциями. Ситуация, сложившаяся в октябре, была именно такой. Поэтому мы увеличили выкуп валюты именно во избежание резких колебаний. Так, с начала октября, то есть за 10 рабочих дней, мы купили более 600 млн долларов", - отметил Николайчук.

Отвечая на вопрос, видит ли НБУ потребность в увеличении планового объема выкупа валюты на межбанке для пополнения резервов, Николайчук заявил: "По нашим оценкам, на прогнозном горизонте резервы будут находиться на уровне около 30-31 млрд долларов. Даже с учетом запланированных выплат Национальным банком по кредиту Международного валютного фонда в следующем году мы ожидаем, что наш уровень резервов является вполне адекватным. Наша стратегия валютных интервенций и параметры, которых мы придерживаемся во время проведения интервенции, соответствуют таким прогнозам резервов".

По его словам, по итогам 2021 года резервы составят около 31 млрд долларов. "Ожидается, что до конца года Украина получит транш от МВФ в размере около 700 млн долларов. Кроме того, мы закладываем в наши прогнозы второй транш по линии макрофинансовой помощи от ЕС (600 млн евро) и кредит от Всемирного банка (350 млн долларов). Также мы прогнозируем, что Министерство финансов привлечет средства через размещение еврооблигаций", - отметил Николайчук.