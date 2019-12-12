В НБУ назвали главные риски для макрофинансовой стабильности

В Украине сохраняется риск усиления угроз для макрофинансовой стабильности в результате судебных решений и давления на Национальный банк Украины. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и усложнить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат.

Глава НБУ заявил, что среди внешних рисков не потеряли актуальности такие:

полное прекращение транзита газа из России по территории Украины,

усиление торговых войн и повышение турбулентности на глобальных финансовых рынках,

эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых с 13 декабря. НБУ ускоряет смягечение монетарной политики, поскольку резкое укрепление курса гривны обусловило более быстрое снижение инфляции.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса НБУ, руководители банков и небанковских финансовых учреждений считают, что коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы наиболее значительный источник риска для финансового сектора.