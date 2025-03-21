У НБУ назвали два державні банки, які можна продати в першу чергу

"На мою думку, цього року це нереально просто фізично, адже це тривалий процес", - сказала вона.

Рожкова нагадала, що у жовтні минулого року президент підписав закон про особливості приватизації держбанків.

"Необхідно обрати радника, і тоді процес розпочнеться. Безумовно, цей процес буде тривалішим, ніж в приватному секторі, - щонайменше дев'ять місяців-рік", - додала перша заступниця голови НБУ.

На її думку, загалом шанси на продаж банків є, "і досить великі".

"Наприклад, Укргазбанк - один із небагатьох банків з українським капіталом, який серйозно просунувся в імплементації ESG, позиціонуючи себе як "зелений" банк. Банк Сенс (націоналізований у липні 2023 року) - наймолодший з державних банків, тому його приватизація має бути простішою. Держава не докапіталізовувала цей банк, що спрощує розуміння ринкової ціни. Тому я вірю в успішну приватизацію цих банків", - констатувала вона.

Водночас Рожкова зазначила, що банківський сектор - це дуже дорога історія. "Він прибутковий та цікавий, але ми як регулятор бачимо покупцями лише сильних інституційних інвесторів", - заявила перша заступниця голови НБУ.

Рожкова повідомила, що потенційний інтерес до Сенс Банку серед міжнародних банківських груп, які вже представлені в Україні, для посилення своїх позицій неорганічним зростанням. "Про істотний зовнішній інтерес як до інвестиції для розвитку говорити передчасно, але він точно з'явиться", - додала вона.