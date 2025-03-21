В НБУ назвали два государственных банка, которые можно продать в первую очередь

"По моему мнению, в этом году это нереально просто физически, ведь это длительный процесс", - сказала она.

Рожкова напомнила, что в октябре прошлого года президент подписал закон об особенностях приватизации госбанков.

"Необходимо выбрать советника, и тогда процесс начнется. Безусловно, этот процесс будет более длительным, чем в частном секторе, - минимум девять месяцев-год", - добавила первый заместитель главы НБУ.

По ее мнению, в целом шансы на продажу банков есть, "и достаточно большие".

"Например, Укргазбанк - один из немногих банков с украинским капиталом, который серьезно продвинулся в имплементации ESG, позиционируя себя как "зеленый" банк. Банк Сенс (национализирован в июле 2023 года) - самый молодой из государственных банков, поэтому его приватизация должна быть проще. Государство не докапитализировало этот банк, что упрощает понимание рыночной цены. Поэтому я верю в успешную приватизацию этих банков", - констатировала она.

В то же время Рожкова отметила, что банковский сектор - это очень дорогая история. "Он прибыльный и интересный, но мы как регулятор видим покупателями только сильных институциональных инвесторов", - заявила первый заместитель главы НБУ.

Рожкова сообщила, что потенциальный интерес к Сенс Банку среди международных банковских групп, которые уже представлены в Украине, для усиления своих позиций неорганическим ростом. "О существенном внешнем интересе как к инвестиции для развития говорить преждевременно, но он точно появится", - добавила она.