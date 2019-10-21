В НБУ назвали четыре причины ускорения роста ВВП Украины

Экономика Украины в 2019 году вырастет выше предыдущих прогнозов Международного валютного фонда и Национального банка в связи с рядом обстоятельств. Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сказала в интервью агентству "Укринформ".

Как отметила Рожкова, более высокие темпы роста - это результат макрофинансовой стабильности.

"Сегодня мы имеем тренд на четкое снижение инфляции, стабильный валютный рынок, доверие инвесторов и населения к финансовой системе Украины", - сказала она.

Кроме того, напомнила Рожкова, в Украины очистили банковский сектор, очистили все схемы по выводу капиталов из Украины и это тоже сыграло положительную роль.

"В-третьих, это касается макроэкономической ситуации в целом. Мы видели, что цены на наш экспорт в силу целого ряда факторов шли вверх, тогда как цена на газ снижалась - а мы импортируем газ - и это также сыграло в нашу пользу", - сказала заместитель главы НБУ.

В-четвертых, в 2019 году Украина вновь получила рекордный урожай. "Когда мы делали прогноз на 2019 год и последующие, наши специалисты говорили, что не бывает два года подряд рекордного урожая, и что тенденция обязательно пойдет на спад. Но произошло неожиданное, и это плюс, который сыграл свою роль", - добавила она.

Напомним, в октябре Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 3,0% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году. По сравнению с прогнозом, сделанным в июле 2019 года, ожидания на этот год улучшились. Ранее МВФ прогнозировал рост экономики Украины на 2,7% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.