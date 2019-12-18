НБУ назвал важный фактор влияния на курс гривны к доллару

Иностранные инвестиции в экономику Украины могут существенно повлиять на курс гривны к доллару. Об этом замглавы Национального банка Олег Чурий сказал в интервью изданию "Сегодня".

Как отметил Чурий, практически все аналитики и эксперты, которые прогнозировали курс, не угадали его ни в прошлом году, ни в этом.

Замглавы НБУ считает, что в Украине до недавнего времени не было реальных реформ, скорее, их имитация. "Но если мы сегодня будем проводить реформы, я верю, что к нам тоже начнут приходить серьезные инвестиции и мы сможем через какое-то время догнать наших европейских соседей", - сказал он.

По его словам, если сравнивать Украину с восточно-европейскими странами 20-летней давности, тогда эти страны тоже были значительно недоинвестированы. "К ним начали приходить инвестиции только после проведения экономических реформ. И это приводило, в частности, к усилению курса их валют", - сказал он.

"При этом инвестиции - очень важный фактор, который влияет на курс. Если будут инвестиции - значит, будет достаточное предложение валюты на рынке", - добавил он.

Отметим, по данным НБУ, укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, - отображение состояния платежного баланса Украины.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук считает, что укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, содержит больше позитивных моментов для экономики Украины, чем негативных.