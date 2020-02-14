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НБУ назвал условие для дальнейшей валютной либерализации

Новости » Экономика     14.02.2020 - 12:33
НБУ назвал условие для дальнейшей валютной либерализации
Фото: Олег Чурій (www.bank.gov.ua)

Снятие валютных ограничений для бизнеса возможно при условии утверждения программы МВФ

Улучшение макроэкономической ситуации дает Национальному банку Украины (НБУ) возможность продолжать валютную либерализацию. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба центробанка.

Как отметил Чурий, в планах НБУ - отмена покупки валюты бизнесом исключительно под обязательства (контракты, оплата кредитов). По его словам, такой революционный шаг возможен, но для этого как минимум должна быть окончательно утверждена новая программа с МВФ.

"Отмена этого ограничения дает зеленый свет и для устранения ряда барьеров на валютном рынке, например, предоставление разрешения заключать валютные форварды под любые операции", - добавил он.

В то же время, валютная либерализация естественно увеличивает волатильность на валютном рынке, поэтому бизнес должен активнее использовать инструменты хеджирования, в том числе и валютные форварды.

"Предпринимателям необходимо приспосабливаться к современным условиям, где курс гривны не удерживается искусственно на определенном уровне и где гривна может не только девальвировать, как в прошлые годы, но и укрепляться. Хеджирование - это путь к лучшему бизнес-планированию", - добавил он.

НБУ назвал условие для дальнейшей валютной либерализации

Напомним, представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) продолжает диалог с властями Украины по новой программе расширенного финансирования (EFF) на 5,5 млрд долларов. Как отметил Райс, диалог с Украиной проходит активно и конструктивно. При этом он выразил надежду на достижение прогресса, однако заявил, что пока не готов назвать дату заседания Совета директоров МВФ, на котором программа будет утверждена.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что колебания на валютном рынке Украины свидетельствуют о том, что в стране действительно гибкий плавающий обменный курс.

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