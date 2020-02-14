НБУ назвав умову для подальшої валютної лібералізації

Фото: Олег Чурій (www.bank.gov.ua)

Зняття валютних обмежень для бізнесу можливе за умови затвердження програми МВФ

Поліпшення макроекономічної ситуації дає Національному банку України (НБУ) змогу продовжувати валютну лібералізацію. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, повідомляє прес-служба центробанку.

Як зазначив Чурій, в планах НБУ - скасування купівлі валюти бізнесом виключно під зобов’язання (контракти, сплата кредитів). За його словами, такий революційний крок є можливим, але для цього як мінімум має бути остаточно затверджена нова програма з МВФ.

"Скасування цього обмеження дає зелено світло і для усунення низки інших бар’єрів на валютному ринку, наприклад, надання дозволу укладати валютні форварди під будь-які операції", - додав він.

У то же час, валютна лібералізація природньо збільшує волатильність на валютному ринку, тож бізнес має активніше використовувати інструменти хеджування, зокрема й валютні форварди.

"Підприємцям необхідно пристосовуватися до сучасних умов, де курс гривні не підтримується штучно на певному рівні, і де гривня може не тільки девальвувати, як у минулі роки, але й зміцнюватися. Хеджування - це шлях до кращого бізнес-планування", - додав він.

Нагадаємо, представник МВФ Джеррі Райс заявив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжує діалог з владою України за новою програмою розширеного фінансування (EFF) на 5,5 млрд доларів. Як зазначив Райс, діалог з Україною проходить активно і конструктивно. При цьому він висловив надію на досягнення прогресу, проте заявив, що поки не готовий назвати дату засідання Ради директорів МВФ, на якому програма буде затверджена.

Відзначимо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що коливання на валютному ринку України свідчать про те, що в країні дійсно гнучкий плаваючий обмінний курс.