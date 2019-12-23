НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу в 2020 году

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пиковые выплаты приходятся на первый и третий кварталы года

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 октября 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за IV квартал 2019 года должны выплатить 4,694 млрд долларов, из которых 3,680 млрд долларов - основанная сумма долга, 1,014 млрд долларов - проценты.

По данным НБУ, в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,059 млрд долларов, из которых 13,060 млрд долларов - основанная сумма долга, 3,999 млрд долларов - проценты.

Пиковые выплаты приходятся на I квартал 2020 года - 5,415 млрд долларов, и на III квартал - 5,237 млрд долларов.

Календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 01.10.2019

bank.gov.ua

Напомним, по данным НБУ, валовый внешний долг Украины на конец III квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 4,4 млрд долларов до 120 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, валютные выплаты правительства Украины и Национального банка в 2020 - 2022 годах вместе с процентами превысят 24 млрд долларов.