ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ назвав суму боргу банків-банкрутів за кредитами рефінансування

Новини » Економіка     21.01.2020 - 18:01
НБУ назвав суму боргу банків-банкрутів за кредитами рефінансування
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

За рік НБУ отримав 3,6 млрд грн, але борг залишається великим

Заборгованість неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування станом на 1 січня 2020 року скоротилася до 44 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

За даними прес-служби, НБУ у 2019 році отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 3,6 млрд грн, що на 960 млн грн більше ніж у 2018 році.

Найбільше коштів отримано від реалізації заставлених неплатоспроможними банками майнових прав за кредитними договорами - 1,73 млрд грн та об’єктів нерухомого майна - 297,8 млн грн.

Також частково заборгованість за наданими Національним банком кредитами рефінансування неплатоспроможних банків була погашена за рахунок:

  • звернення Національним банком стягнення на облігації та нерухоме майно шляхом набуття їх у власність на загальну суму 1,14 млрд грн;
  • реалізації в межах виконавчого провадження заставленого нерухомого майна поручителів неплатоспроможних банків на загальну суму 177,90 млн грн;
  • отримання коштів від погашення заборгованості за заставленими Національному банку кредитними договорами на загальну суму 89,01 млн грн;
  • інших джерел погашення заборгованості на загальну суму 171,96 млн грн.

За найвищу ціну - 777,13 млн грн у 2019 році реалізовано майнові права за кредитними договорами, переданими ПАТ "КБ "НАДРА" в заставу Національному банку (майнові права на ТРЦ "Республіка").

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Національний банк України розпочав процедуру примусового стягнення 1,539 млрд грн з колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.

НБУ відсудив у Коломойського нерухомість на 100 млн гривень Представники НБУ та Кабміну обговорили стан валютного ринку
Новини України Національний банк Українибанкикредит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся