НБУ назвав суму боргу банків-банкрутів за кредитами рефінансування

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

За рік НБУ отримав 3,6 млрд грн, але борг залишається великим

Заборгованість неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування станом на 1 січня 2020 року скоротилася до 44 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

За даними прес-служби, НБУ у 2019 році отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 3,6 млрд грн, що на 960 млн грн більше ніж у 2018 році.

Найбільше коштів отримано від реалізації заставлених неплатоспроможними банками майнових прав за кредитними договорами - 1,73 млрд грн та об’єктів нерухомого майна - 297,8 млн грн.

Також частково заборгованість за наданими Національним банком кредитами рефінансування неплатоспроможних банків була погашена за рахунок:

звернення Національним банком стягнення на облігації та нерухоме майно шляхом набуття їх у власність на загальну суму 1,14 млрд грн;

реалізації в межах виконавчого провадження заставленого нерухомого майна поручителів неплатоспроможних банків на загальну суму 177,90 млн грн;

отримання коштів від погашення заборгованості за заставленими Національному банку кредитними договорами на загальну суму 89,01 млн грн;

інших джерел погашення заборгованості на загальну суму 171,96 млн грн.

За найвищу ціну - 777,13 млн грн у 2019 році реалізовано майнові права за кредитними договорами, переданими ПАТ "КБ "НАДРА" в заставу Національному банку (майнові права на ТРЦ "Республіка").

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Національний банк України розпочав процедуру примусового стягнення 1,539 млрд грн з колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.