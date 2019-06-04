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НБУ назвал среднюю сумму перевода c карты на карту

Новости » Экономика    04.06.2019 - 14:08
НБУ назвал среднюю сумму перевода c карты на карту
Фото: платежная карта (пресс-служба НБУ)

Средний чек в начале 2019 года составляет 1,5 тыс. грн

За первый квартал 2019 года объем безналичных расчетов с использованием платежных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 45% до 395,5 млн млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным НБУ, количество безналичных операций выросло за квартал почти на 35% и составило 906 млн операций.

Объем безналичных операций распределился следующим образом:

  • - операции перевода средств с карточки на карточку (Р2Р переводы) составляли 39% или 153 млрд грн, средний чек - 1 576 грн;
  • - операции по оплате товаров/услуг в сети Интернет составляли 17% или 69 млрд грн, средний чек - 472 грн;
  • - операции перевода средств с карты на банковский счет в сети Интернет (например, пополнение депозитов, погашение кредитов, и т. п.) составляли 13% или почти 52 млрд грн, средний чек - 264 грн;
  • расчеты с использованием платежных терминалов составили 29% или 113 млрд грн (из них 22% - это бесконтактные расчеты, осуществленные картами и 4% - платежи с помощью NFC-гаджетов), средний чек - 250 грн;
  • - безналичные операции в банкоматах и ПТКС составляли 2% или 8 млрд грн, средний чек - 593 грн

НБУ назвал среднюю сумму перевода c карты на карту

Наибольшее количество безналичных операций осуществлялась с использованием платежных терминалов - почти 50% от общего количества.

По результатам I квартала 2019 года доля безналичных расчетов по объему операций с платежными карточками достигла 50%. Это на 5 процентных пунктов больше по сравнению с итогам 2018 года (45%).

НБУ назвал среднюю сумму перевода c карты на карту

Как сообщало РБК-Украина, держатели платежных карт украинских банков по 2018 год совершили 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше, чем в 2017 году, а их объем увеличился на 35,4% и составил почти 2 877 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, общая количество платежных карт в Украине за первый квартал 2019 года выросла на 4% до 61,8 млн шт., из них 36,8 млн шт. (60%) - это активные платежные карты.

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