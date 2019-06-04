НБУ назвав середню суму переказу з картки на картку

Фото: платіжна картка (прес-служба НБУ)

Середній чек на початку 2019 року становить 1,5 тис. грн

За перший квартал 2019 року обсяг безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 45% до 395,5млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними НБУ, кількість безготівкових операцій зросла за квартал майже на 35% і становила 906 млн операцій.

Обсяг безготівкових операцій розподілився таким чином:

- операції переказу коштів з картки на картку (Р2Р перекази) становили 39% або 153 млрд грн, їх середній чек - 1 576 грн;

- операції з оплати товарів/послуг у мережі Інтернет становили 17% або 69 млрд грн, середній чек - 472 грн;

- операції переказу коштів з картки на банківський рахунок у мережі Інтернет (наприклад, поповнення депозитів, погашення кредитів, тощо) становили 13% або майже 52 млрд грн, середній чек - 264 грн;

- розрахунки з використанням платіжних терміналів становили 29% або 113 млрд грн (з них 22% - це безконтактні розрахунки, здійснені картками та 4% - платежі за допомогою NFC гаджетів), середній чек - 250 грн;

- безготівкові операції у банкоматах та ПТКС становили лише 2% або 8 млрд грн, середній чек - 593 грн.

Найбільша кількість безготівкових операцій здійснювалася із використанням платіжних терміналів - майже 50% від загальної кількості.

За результатами І кварталу 2019 року частка безготівкових розрахунків за обсягом операцій з платіжними картками сягнула 50%. Це на 5 відсоткових пунктів більше, порівнюючи з підсумками 2018 року (45%).

Як повідомляло РБК-Україна, держателі платіжних карток українських банків за 2018 рік здійснили 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше, ніж у 2017 році, а їх обсяг збільшився на 35,4% та склав майже 2 877 млрд грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, загальна кількість платіжних карток в Україні за перший квартал 2019 року зросла на 4% до 61,8 млн шт., з них 36,8 млн шт. (60%) - це активні платіжні картки.