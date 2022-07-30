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НБУ назвал самые распространенные гривневые банкноты. В рейтинге сменился лидер

Фото: банкнота 500 гривен стала наиболее распространенной в Украине (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 июля 2022 года в наличном обращении больше всего банкнот номиналом 500 гривен (24,9% от общего количества). На другом месте теперь 200-гривневые банкноты (24,5%), которые в последние годы были наиболее распространенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ) в Facebook.

"Такое изменение произошло из-за роста спроса на этот номинал банкнот (500 гривен), а также увеличения объемов изъятия из обращения банкнот номиналом 200 гривен, в том числе старого дизайна", - говорится в сообщении.

Традиционно в наличном обращении больше всего монет номиналом 10 копеек (28,5% от общего количества монет в обращении), а меньше всего - монет номиналом 10 гривен (0,8%).

По данным НБУ, на одного жителя Украины приходилось: 72 банкноты и 166 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2022 года - 71 и 162 шт. соответственно).

Сумма наличных в обращении в Украине на 1 июля 2022 года составила 674 млрд гривен, что на 46,4 млрд грн, или на 7,4% больше, чем в начале 2022 года (627,6 млрд гривен). В частности: почти 3 млрд шт. банкнот на общую сумму 668,7 млрд гривен, а также почти 14,1 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 5,1 млрд гривен.

Напомним, по состоянию на 1 января 2022 года на одного жителя Украины приходились 71 банкнота и 162 платежных разменных и оборотных монет.

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Национальный банк Украины