НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер

"Така зміна відбулася через зростання попиту на цей номінал банкнот (500 гривень), а також збільшення обсягів вилучення з обігу банкнот номіналом 200 гривень, зокрема старого дизайну", - йдеться в повідомленні.

Традиційно в готівковому обігу найбільше монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет в обігу), а найменше - монет номіналом 10 гривень (0,8%).

За даними НБУ, на одного жителя України припадало: 72 банкноти та 166 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2022 року - 71 та 162 шт. відповідно).

Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні на 1 липня 2022 року, становила 674 млрд гривень, що на 46,4 млрд грн або на 7,4% більше, ніж на початку 2022 року (627,6 млрд гривень). Зокрема: майже 3 млрд шт. банкнот на загальну суму 668,7 млрд гривень, а також майже 14,1 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,1 млрд гривень.