НБУ назвал самые популярные банкноты и монеты

По состоянию на 1 октября 2020 года на одного украинца приходится 71 банкнота, а разменных и оборотных монет, являющихся средством платежа, - 187. В начале года эти цифры были: 70 банкнот и 182 монеты соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по количеству, как и раньше, в наличном обращении больше всего находится 200-гривневых банкнот - 685,1 млн штук (23,1% от всего количества банкнот в обращении) и монет номиналом 10 копеек 3915,3 млн штук (29% от всего количества монет в обращении).

Напомним, Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами.

При этом Национальный банк не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Они по мере износа параллельно будут заменяться монетами тех номиналов, которые будут выпускаться в оборот.

Отметим, Национальный банк Украины выводит из оборота монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, выпущенные до 2003 года. Эти деньги перестали быть средством платежа с 1 октября.