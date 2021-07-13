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НБУ назвал причины стремительного роста цен в Украине

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Украина, Вторник 13 июля 2021 10:33
НБУ назвал причины стремительного роста цен в Украине Фото: инфляция почти вдвое превышает целевой уровень НБУ в 5% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне 2021 года потребительская инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 9,5%, в месячном измерении цены выросли на 0,2%. Инфляция оказалась выше, чем прогноз Национального банка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий НБУ.

Как отмечается в документе, под влиянием высоких мировых цен на продовольствие, а также устойчивого потребительского спроса дорожали обработанные продовольственные товары (на 12,1% г/г). Ускорились темпы роста цен на подсолнечное масло и продукты его переработки. Увеличение производственных затрат на сырье и энергию сказалось на стоимости макаронных и кондитерских изделий, мясных и молочных продуктов.

Кроме того, повышение стоимости услуг также ускорилось до 8,1% г/г. Из-за сохранения устойчивого потребительского спроса и роста производственных расходов быстрее дорожали услуги заведений общественного питания, культуры, отдыха, страхования личного транспорта, кабельного телевидения, интернета и такси.

Незначительно ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,6% г/г) под влиянием устойчивого потребительского спроса и эффектов переноса ослабления обменного курса в предыдущие периоды. Темпы роста цен на сырые продукты питания продолжили снижаться (до 5,1% г/г). Административно регулируемые цены в дальнейшем повышались (до 18% г/г).

Как отмечается в обзоре, стоимость природного газа для населения продолжила расти стремительными темпами в годовом измерении прежде всего на фоне низкой базы сравнения. В то же время в месячном измерении подорожание оказалось незначительным из-за введения годовых контрактов с фиксированными тарифами для населения.

"Увеличение производственных расходов, в частности на топливо и оплату труда, сказалось на стоимости транспортных услуг. Так, в июне выросли тарифы на проезд в общественном транспорте в нескольких областных центрах. Ускорилось также подорожание алкогольных напитков, прежде всего из-за повышения цен на пиво", - добавили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает замедление инфляции осенью 2021 года. Этому будет способствовать постепенное исчерпание эффекта низкой базы сравнения, лучшие урожаи и стабилизирующее влияние монетарной политики.

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