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НБУ назвав причини стрімкого зростання цін в Україні

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Україна, Вівторок 13 липня 2021 10:33
НБУ назвав причини стрімкого зростання цін в Україні Фото: інфляція майже вдвічі перевищує цільовий рівень НБУ у 5% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2021 року споживча інфляція в Україні в річному вимірі залишилася на рівні 9,5%, у місячному вимірі ціни зросли на 0,2%. Інфляція виявилася вищою, ніж прогноз Національного банку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар НБУ.

Як зазначається в документі, під впливом високих світових цін на продовольство, а також стійкого споживчого попиту надалі дорожчали оброблені продовольчі товари (на 12,1% р/р). Прискорилися темпи зростання цін на соняшникову олію та продукти її переробки. Збільшення виробничих витрат на сировину та енергію позначилося на вартості макаронних та кондитерських виробів, м’ясних і молочних продуктів.

Крім того, підвищення вартості послуг також прискорилося до 8,1% р/р. Через збереження стійкого споживчого попиту та зростання виробничих витрат швидше дорожчали послуги закладів громадського харчування, культури, відпочинку, страхування особистого транспорту, кабельного телебачення, інтернету та таксі.

Незначно прискорилося зростання цін на непродовольчі товари (до 1,6% р/р) під впливом стійкого споживчого попиту та ефектів перенесення послаблення обмінного курсу в попередні періоди. Темпи зростання цін на сирі продукти харчування продовжили знижуватися (до 5,1% р/р). Адміністративно регульовані ціни надалі підвищувалися (до 18% р/р).

Як зазначається в огляді, вартість природного газу для населення продовжила зростати стрімкими темпами в річному вимірі передусім на тлі низької бази порівняння. Водночас у місячному вимірі подорожчання виявилося незначним через запровадження річних контрактів із фіксованими тарифами для населення.

"Збільшення виробничих витрат, зокрема на паливо та оплату праці, позначилося на вартості транспортних послуг. Так, у червні зросли тарифи на проїзд у громадському транспорті в кількох обласних центрах. Прискорилося також подорожчання алкогольних напоїв, передусім через підвищення цін на пиво", - додали в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України очікує на сповільнення інфляції восени 2021 року. Цьому сприятиме поступове вичерпання ефекту низької бази порівняння, кращі врожаї та стабілізуючий вплив монетарної політики.

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