НБУ назвал причины падения курса гривны за последние месяцы

На валютном рынке в III квартале 2020 года превалировало девальвационное давление. Спрос на валюту рос на фоне ухудшения ожиданий.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за октябрь 2020 года.

Как отмечается в отчете, официальный обменный курс гривны к доллару на конец III квартала 2020 года по сравнению с концом II квартала 2020 года упал на 6%. С начала года гривна девальвировала почти на 20%.

"Определяющим фактором, который вызвал девальвацию гривны в III квартале 2020 года, было ухудшение конъюнктуры на валютном рынке, обусловленное ростом спроса на иностранную валюту на фоне ухудшения ожиданий", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, крупнейшими чистыми покупателями иностранной валюты в этот период были импортеры бытовых товаров и автотрейдеры, нерезиденты на рынке ОВГЗ и прямые иностранные инвесторы с целью репатриации дивидендов. Также возросли операции по покупке иностранной валюты на условиях форвард.

В III квартале 2020 года НБУ осуществлял интервенции как по покупке иностранной валюты, так и по ее продаже. Последние по результатам квартала оказались незначительно больше, однако с начала года сохранилась чистая покупка иностранной валюты около (1,0 млрд долларов), сообщили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,43 гривен за доллар. Курс поднялся до максимума более чем за два года. Выше курс последний раз был 5 сентября 2018 года - 28,49 гривен за доллар.

Отметим, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.