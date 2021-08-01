НБУ назвал причину укрепления гривны к доллару

В июле на валютном рынке преобладало ревальвационное давление. Оно был обусловлено значительным предложением наличной иностранной валюты и продажей банками валюты из позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (июль 2021 года).

Как отмечается в обзоре, официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 1,1%. Сальдо интервенций НБУ было положительным (0,2 млрд долларов.).

Напомним, финансовые аналитики, опрошенные РБК-Украина, указывают на ряд причин, повлиявших на укрепление позиций украинской валюты. В частности, фактором для укрепления гривны сейчас является продажа аграриями валюты от экспорта зерна. Важным драйвером последнего укрепления гривны называют повышение учетной ставки НБУ. Тренд сильной гривны также поддержали решение Нацбанка об уменьшении выкупа валюты с 20 до 5 миллионов долларов с 1 августа

Финансовые аналитики ожидают, что в августе курс будет находиться в пределах 26,5-27,2 гривен за доллар.