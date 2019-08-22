НБУ назвал оптимальный курс гривны к доллару

Национальный банк Украины считает, что оптимальным курсу гривны к доллару является рыночный курс, и не собирается возвращаться к политике фиксированного курса. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Чурий отметил, что колебания курса гривны нельзя назвать слишком резкими, если сравнивать с валютами других стран.

По его словам, НБУ работает с Министерством финансов и рассматривает варианты снижения влияния курса на бюджетные показатели.

"Но это не означает, что Нацбанк будет менять свою политику. В частности, возврат к политике фиксированного курса мы даже не рассматриваем, поскольку такая политика привела к двум очень серьезным кризисам", - сказал он.

Чурий сообщил о снижении притока приток валюты от нерезидентов для покупки ОВГЗ, а кое-кто даже выходил с ОВГЗ. "Но это не имело значительного влияния на курс. Сейчас Украина имеет приемлемые условия торговли: благоприятные цены на мировом рынке и большой урожай", - сказал заместитель главы НБУ.

Он напомнил, что НБУ выкупил почти 100 процентов средств, которые поступили от нерезидентов для покупки ОВГЗ. "Если бы покупали больше, могли бы стать помехой укреплению гривны. Но наша цель - не влияние на курсообразование, а пополнения резервов и недопущение резких колебаний", - добавил Чурій.

"Оптимальный курс - рыночный, который формируется под влиянием спроса и предложения, стабилизируя платежный баланс. Понятно, что экспортерам не нравится резкое укрепление валюты, импортерам - девальвация. Но рыночный курс балансирует все в интересах экономики", - констатировал Чурий.

Отметим, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что украинские компании-экспортеры сетуют на укрепление гривны, которое влияет на их конкурентоспособность. Она также сообщила, что укрепление национальной валюты привело к тому, что доходная часть бюджета не выполняется.

Как сообщало РБК-Украина, в отчете Совета по финансовой стабильности отмечается, что вступление в силу нового валютного законодательства не повлекло нестабильности на валютном рынке Украины. В частности, стабильность на рынке сохранялась в т.ч. числе благодаря предложению валюты со стороны экспортеров и поступлению переводов от трудовых мигрантов. Дополнительным фактором предложения валюты в 2019 году стал рост инвестиций нерезидентов в ОВГЗ.