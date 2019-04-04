НБУ назвал объем возврата денег в Украину в виде иностранных инвестиций

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), осуществленных за счет средств отечественного происхождения, в 2018 году составил 0,5 млрд долларов, то есть 20,6% от общего объема ПИИ в Украину. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным оценки НБУ так называемых round tripping инвестиций, которые являются предварительно выведенными за границу деньгами украинского бизнеса, такие операции в основном осуществлялись через Кипр, Нидерланды, Швейцарию и Австрию.

В НБУ отметили, что в целом на протяжении 2010-2018 годов объем средств резидентов, которые были выведены за границу, а затем возвращены в Украину как иностранные инвестиции, составил 8,4 млрд долларов или 22% от общего объема ПИИ за этот период.

По данным НБУ наибольшие объемы round tripping инвестиций наблюдались в течение 2010-2013 годов, когда они составляли около трети от общего объема ПИИ.

В 2014-2015 годах за такими операциями наоборот произошел отток средств из Украины. В 2016 - 2018 годах чистый приток средств по таким операциям постепенно восстановился, отметили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 1 января 2019 года составили 32 292,9 млн долларов, что на 685,5 млн долларов больше, чем год назад.

Напомним, по данным Минфина, в 2018 году большинство ПИИ в Украину - это возврат украинских средств из офшоров и докапитализация банков.