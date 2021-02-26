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НБУ назвал крупнейших получателей денежных переводов из Украины

Автор: Александр Белоус

В 2020 году из Украины за границу через системы перевода средств направлено 556 млн долларов, что больше по сравнению с 2019 годом на 40%. Сумма одного перевода из Украины выросла на 29% до 519 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего отправлено на территорию России (30%). Далее идут Грузия - 16%, Азербайджан - 5%, Турция - 4%, Польша - 4%.

В Украину через системы перевода средств направлено 2 697 млн долларов, что на 16% больше, чем за 2019 год. В том числе, из США - 18%, из Италии - 13%, из Израиля - 12%, с территории России - 7%, из Германии - 6%. Средняя сумма одного перевода в Украину выросла на 7% до 393 долларов.

Напомним, в целом объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил 12 121 млн долларов. Это на 1,7% (на 200 млн долларов) больше, чем годом ранее (11 921 млн долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Отметим, по данным НБУ рост частных переводов из-за границы был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.

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