НБУ назвал крупнейших кредиторов Украины

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Половина долга частных украинских предприятий сосредоточена на Кипре

Национальный банк Украины обнародовал географическую структура внешней задолженности по кредитам частного сектора по состоянию на 31 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным НБУ, общая сумма частного сектора составляет 43,377 млрд долларов.

Крупнейшими кредиторами являются Кипр (22,298 млрд долларов), Великобритания (6,080 млрд долларов) и Нидерланди (2,017 млрд долларов).

Топ-20 стран

Данные: bank.gov.ua

По данным НБУ, больше всего долгов Украины (как в частном, так и государственном секторе) номинировано в долларах (70,9%). Далее идут евро - 14,4%, специальные права заимствования - 10,9%, российский рубль - 1,6%, украинская гривна - 1,3%, другие - 0,9%.

Валютная структура внешнего долга Украины следующая:

Данные: bank.gov.ua

Отметим, по данным Национально правительство, центральный банк, предприятия и банки до конца 2019 года должны выплатить 12,338 млрд долларов, из которых 9,648 млрд долларов - основанная сумма долга, 2,690 млрд долларов - проценты.

Напомним, валовый внешний долг Украины на конец I квартала 2019 года сократился в сравнении с прошлым кварталом на 281 млн долларов - с 114,710 млрд долларов до 114,429 млрд долларов.