НБУ назвал количество участников финансового рынка

По состоянию на 31 августа в Украине действовали 75 банков и 2084 участников рынков небанковских финансовых услуг. За месяц количество участников рынков финансовых услуг не претерпело существенных изменений.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным пресс-службы, за август количество банков осталась неизменным. В то же время количество участников рынков небанковских финансовых услуг уменьшилось на 5 юридических лиц из-за исключения соответствующих компаний по собственной инициативе из реестров.

Из 2084 участников рынков небанковских финансовых услуг - 196 рисковых (non-life) и 19 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 304 ломбарда, 327 кредитных союзов, 144 (было 146) лизинговых компаний, которые не являются финансовыми учреждениями, 1031 (было 1034) финансовых компаний (которые имеют лицензии на кредитование, лизинг, факторинг, предоставление гарантий, перевод денежных средств и обмен валют), 63 страховых брокеров.

По данным НБУ, на платежном рынке работает 35 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Отметим, на 1 июля 2020 года, по данным НБУ, в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось за первое полугодие 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных.