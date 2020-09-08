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НБУ назвав кількість учасників фінансового ринку

Автор: Олександр Білоус

Станом на 31 серпня в Україні діяли 75 банків та 2084 учасники ринків небанківських фінансових послуг. За місяць кількість учасників ринків фінансових послуг за не зазнала суттєвих змін.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

За даними прес-служби, за серпень кількість банків залишилася незмінною. Водночас кількість учасників ринків небанківських фінансових послуг зменшилася на 5 юридичних осіб через виключення відповідних компаній за власною ініціативою з реєстрів.

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Із 2084 учасників ринків небанківських фінансових послуг - 196 ризикових (non-life) та 19 лайфових (страхування життя) страховиків, 304 ломбарди, 327 кредитних спілок, 144 (було 146) лізингові компанії, які не є фінансовими установами, 1031 (було 1034) фінансова компанія (які мають ліцензії на кредитування, лізинг, факторинг, надання гарантій, переказ коштів та обмін валют), 63 страхових брокери.

За даними НБУ, на платіжному ринку працює 35 платіжних систем, створених резидентами, та 13 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

Зазначимо, на 1 липня, за даними НБУ, в Україні нараховувалося 75 чинних банків, і їх кількість не змінилася за перше півріччя 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України 25 серпня відніс банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних.

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