НБУ назвал количество магазинов с приемом платежных карт

Фото: платежная карта (пресс-служба НБУ)

За последний год количество магазинов выросло на треть

Количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карты, по состоянию на 1 июля 2020 года составила 297 тысяч. За последний год их количество выросло 33,5%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, кроме того, в Украине на 11,2% возросло количество торговых POS-терминалов (до 340,6 тысяч ед.).

в то же Время, более четырех пятых от всех торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату (84,3% торговых POS-терминалов).

Количество платежных терминалов в торговой сети (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины на 1 июля 2020 года составляла 8,5 тыс. шт.

Общее количество эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 01 июля 2020 года составляла 71,7 млн шт. Это больше на 4,9% по сравнению с январем 2020 года. Количество активных карт составило 36,4 млн штук.

Напомним, доля безналичных расчетов операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2020 года достигла 55,1%.

Напомним, за первое полугодие 2020 года объем поступлений наличных денег в кассы украинских банков составил 961,4 млрд грн, что на 11,8% меньше в сравнении с первым полугодием 2019 года.