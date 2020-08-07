ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

НБУ назвав кількість магазинів з прийомом платіжних карток

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 15:59
НБУ назвав кількість магазинів з прийомом платіжних карток
Фото: платіжна картка (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

За останній рік кількість магазинів зросла на третину

Кількість суб’єктів господарювання, які приймають платіжні картки, станом 1 липня 2020 року становила 297 тисяч. За останній рік їх кількість зросла 33,5%.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

За даними НБУ, крім того, в Україні на 11,2% зросла кількість торговельних POS-терміналів (до 340,6 тисяч од.).

Водночас, понад чотири п’ятих від усіх торговельних POS-терміналів забезпечують безконтактну оплату (84,3% торговельних POS-терміналів).

Кількість платіжних терміналів у торговельній мережі (контактних та безконтактних) у розрахунку на 1 млн постійного населення України на 1 липня 2020 року становила 8,5 тис. шт.

НБУ назвав кількість магазинів з прийомом платіжних карток

Загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні станом на 01 липня 2020 року становила 71,7 млн шт. Це більше на 4,9%, порівняно з січнем 2020 року. Кількість активних карток становила 36,4 млн штук.

НБУ назвав кількість магазинів з прийомом платіжних карток

Нагадаємо, частка безготівкових розрахунків операцій з використанням платіжних карт, емітованих українськими банками, у першому півріччі 2020 року досягла 55,1%.

Нагадаємо, за перше півріччя 2020 року обсяг надходжень готівки до кас українських банків становив 961,4 млрд грн, що на 11,8% менше у порівнянні з першим півріччям 2019 року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Національний банк Україниплатежикарта
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся