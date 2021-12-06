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НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше полумиллиона гривен

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 ноября 2021 года в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 49,3 млн вкладов на сумму 629,4 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по суммам вклады распределяются следующим образом:

  • до 10 гривен - 19,0 млн на сумму 23,4 млн гривен,
  • от 10 гривен до 100 тысяч гривен - 29,1 млн на сумму 155,1 млрд гривен,
  • от 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен - 599,0 тысяч на сумму 86,8 млрд гривен,
  • от 200 тысяч гривен до 500 тысяч гривен - 439,1 тысяч на сумму 125,1 млрд гривен,
  • свыше 500 тысяч гривен - 159,3 тысяч на сумму 262,3 млрд гривен.

Напомним, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-октябре 2021 года составила 58,354 млрд гривен. Это на 46,5% больше, чем годом ранее (39,828 млрд гривен).

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