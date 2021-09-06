НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму свыше полумиллиона гривен
Фото: украинцы хранят четверть триллиона гривен на вкладах свыше полумиллиона (bank.gov.ua)
По состоянию на 1 августа 2021 года в 71 банке-участнике Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 48,2 млн вкладов на сумму 624,7 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, по суммам вклады распределяются следующим образом:
- до 10 гривен - 18,7 млн на сумму 23,3 млн гривен,
- от 10 гривен до 100 тысяч гривен - 28,2 млн на сумму 153,6 млрд гривен,
- от 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен - 604,3 тысяч на сумму 87,6 млрд гривен,
- от 200 тысяч гривен до 500 тысяч гривен - 438,1 тысяч на сумму 124,8 млрд гривен,
- свыше 500 тысяч гривен - 156,8 тысяч на сумму 258,7 млрд гривен.