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НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму свыше полумиллиона гривен

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Украина, Понедельник 06 сентября 2021 16:11
НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму свыше полумиллиона гривен Фото: украинцы хранят четверть триллиона гривен на вкладах свыше полумиллиона (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 августа 2021 года в 71 банке-участнике Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 48,2 млн вкладов на сумму 624,7 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по суммам вклады распределяются следующим образом:

  • до 10 гривен - 18,7 млн на сумму 23,3 млн гривен,
  • от 10 гривен до 100 тысяч гривен - 28,2 млн на сумму 153,6 млрд гривен,
  • от 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен - 604,3 тысяч на сумму 87,6 млрд гривен,
  • от 200 тысяч гривен до 500 тысяч гривен - 438,1 тысяч на сумму 124,8 млрд гривен,
  • свыше 500 тысяч гривен - 156,8 тысяч на сумму 258,7 млрд гривен.

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