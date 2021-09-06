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НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад півмільйона гривень

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Україна, Понеділок 06 вересня 2021 16:11
НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад півмільйона гривень Фото: українці зберігають чверть трильона гривень на вкладах понад півмільйона (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 серпня 2021 року в 71 банку-учаснику фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 48,2 млн вкладів на суму 624,7 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, за сумами вклади розподіляються наступним чином:

  • до 10 гривень - 18,7 млн на суму 23,3 млн гривень,
  • від 10 гривень до 100 тисяч гривень - 28,2 млн на суму 153,6 млрд гривень,
  • від 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень - 604,3 тисяч на суму 87,6 млрд гривень,
  • від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень - 438,1 тисяч на суму 124,8 млрд гривень,
  • понад 500 тисяч гривень-156,8 тисяч на суму 258,7 млрд гривень.

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