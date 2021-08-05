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НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму свыше 200 тысяч гривен

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 июля 2021 года в 72 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 48 млн вкладов на сумму 629,4 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по суммам вклады распределяются следующим образом:

  • до 10 гривен - 18,7 млн на сумму 23,1 млн гривен,
  • от 10 гривен до 100 тысяч гривен - 28 млн на сумму 157,2 млрд гривен,
  • от 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен - 611,6 тысяч на сумму 88,7 млрд гривен,
  • от 200 тысяч гривен до 500 тысяч гривен - 441,6 тысяч на сумму 125,7 млрд гривен,
  • свыше 500 тысяч гривен - 156,1 тысяч на сумму 257,7 млрд гривен.

Таким образом, в банках хранится 598 тысяч вкладов на сумму свыше 200 тысяч гривен. Общая сумма по этим вкладам составляет 383,5 млрд гривен.

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Национальный банк Украины