НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад 200 тисяч гривень

Станом на 1 липня 2021 року в 72 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 48 млн вкладів на суму 629,4 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, за сумами вклади розподіляються наступним чином:
Таким чином, у банках зберігається 598 тисяч вкладів на суму понад 200 тисяч гривень. Загальна сума за цими вкладами становить 383,5 млрд гривень.