НБУ назвал главный фактор падения экономики Украины

Основным фактором углубления спада валового внутреннего продукта (ВВП) Украины стало сокращение внутреннего спроса. Во II квартале 2020 года реальный ВВП сократился на 11,4% в годовом измерении.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в комментарии, падение экономики обусловлено как прямым влиянием жестких карантинных ограничений на экономическую деятельность, так и косвенным - через неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации с пандемией.

"Как следствие, изменилось потребительское поведение граждан в сторону уменьшения покупок товаров и услуг не первой необходимости и инвестиционное поведение предприятий - в сторону отсрочки бизнес-проектов. В результате, потребительские расходы домохозяйств сократились впервые с 2015 года (на 10,4% г/г)", - отметили в НБУ.

Кроме того, весомым фактором падения ВВП было падение инвестиций. Валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% г/г. Сокращение инвестиций продолжалось вследствие ослабление внешнего и внутреннего спроса, неопределенности законодательного поля для отдельных секторов, в частности альтернативной энергетики, дальнейшего развития с распространением заболеваемости.

По прогнозу НБУ, в III квартале 2020 года ожидается постепенное восстановление экономики.

"Этому будут способствовать не только мягкие условия карантина, но и оживление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления. Однако экономическую активность будут сдерживать сохранение отдельных ограничений в условиях адаптивного карантина, а также усиление рисков дальнейшего увеличения заболеваемости коронавирусом", - говорится в комментарии.

Напомним, Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2020 года. Согласно уточненным данным, экономика сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, против первого квартала года падение составило 9,9%.

Отметим, Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за второй квартал 2020 года. Расходы составили 649,3 млрд грн, что на 10,4% меньше, чем во втором квартале прошлого года.